Antonio Conte zet Italiaanse sportkranten op hun plaats: “Messi naar Inter? Fake news”

De Gazzetta dello Sport pakte er groot mee uit: “Messi naar Inter, waarom niet?” Het gerucht deed bij velen wenkbrauwen fronsen, zeker omdat het feit dat de vader van Messi een huis in Milaan had gekocht de aanleiding was voor de Italiaanse sportkrant om te beginnen dromen. Inter-coach Antonio Conté zette de kranten echter op hun plek: “Fake news.”