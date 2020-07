KV Mechelen blijft povere voorbereiding verderzetten: nu ook duidelijke nederlaag tegen OH Leuven

KV Mechelen zette zijn povere voorbereiding verder met een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen OH Leuven. Nadat het ook vanochtend tegen Seraing (0-0) niet tot scoren kwam, vond geel-rood nu al vier duels op rij de weg naar de netten niet. OHL lijkt klaar voor het promotieduel tegen Beerschot.

Nadat het ’s ochtends met een mix van beloften en enkele ervaren A-kernspelers – waaronder Van Damme, Vanlerberghe en Van Cleemput – 0-0 gelijk speelde op het veld van Seraing keek KV Mechelen – in zijn nieuwe thuisshirts - OH Leuven in de ogen. Aan de aftrap ook opnieuw de fel gegeerde Issa Kabore, die vorige week tegen Standard niet tot de selectie behoorde.

KV Mechelen zorgde in de openingsfase voor de meeste dreiging, al was het de thuisploeg die na ruim een kwartier op voorsprong kwam via Sowah. Malinwa reageerde met een lange rush van Storm, maar scoren lukte niet. OHL bleek een pak efficiënter. Na ruim een halfuur verdubbelde Henry de score. Storm en Hairemans reageerden meteen, maar het bleef 2-0 tot aan de rust.

Na de koffie ging Vrancken met de inbreng van De Camargo voor Storm op zoek naar de aansluitingstreffer. Bijna was het raak, maar de bal van de zich goed doorzettende Togui werd nog net van de lijn gekeerd. In de slotfase kreeg OHL na handspel in de zestien nog een strafschop. Perbet zette de 3-0 eindstand op het bord. OHL is klaar voor de clash met Beerschot, terwijl Malinwa nog niet kon winnen deze voorbereiding. (ydb)

KV Mechelen: Coucke, Kabore, Bateau, Bushiri, Bijker, Hairemans, Vranckx (64’ Van Den Eynden), Schoofs, Kaya, Storm (46’ de Camargo), Togui.

Doelpunten 16’ Sowah 1-0, 35’ Henry 2-0, 88’ Perbet (strafschop) 3-0.