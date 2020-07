Vitesse-aanvaller Hilary Gong test positief op coronavirus

Vitesse heeft zaterdag bekendgemaakt dat een speler positief heeft getest op het coronavirus. Het betreft Hilary Gong. De 21-jarige aanvaller keerde deze week terug uit zijn vaderland Nigeria. Na aankomst onderging Gong een test.

In afwachting van het testresultaat is hij in thuisquarantaine gegaan. Daardoor is er geen contact geweest met stafleden, spelers en andere medewerkers van de club, meldt Vitesse. De Arnhemse eredivisieclub houdt de situatie “nauwgezet” in de gaten.

Stafleden, spelers en andere betrokkenen rondom het eerste elftal worden bij Vitesse wekelijks preventief getest. De meest recente test vond zaterdagochtend plaats. Iedereen die deze test onderging, testte negatief. De oefenwedstrijd tegen FC Volendam kan daarom zondag gewoon doorgaan.

“Vitesse houdt zich strikt aan de voorwaarden, waaronder het testprotocol, en blijft er alles aan doen om alle richtlijnen zorgvuldig na te leven”, aldus de clubleiding.

Eerder werden in Nederland bij Go Ahead Eagles (een speler), ADO Den Haag (een speler en een medewerker) en Jong AZ (een speler) eveneens besmettingen met het coronavirus geconstateerd.