Zenit Sint-Petersburg viert dubbel na bekerwinst… maar kapitein laat glazen trofee prompt in stukken vallen

Zenit Sint-Petersburg heeft na een tweede opeenvolgende landstitel ook de Beker van Rusland veroverd. In de finale versloeg het zaterdag in Ekaterinburg de tweedeklasser Khimki met 1-0. Opvallend, aanvoerder Branislav Ivanovic liet de trofee na de overhandiging vallen. Het glazen deksel brak in verschillende stukken.