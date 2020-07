Herinnert u zich Alexander Sorloth nog? De Noor speelde in het seizoen 2018/2019 nog een half jaar bij AA Gent op uitleenbasis en werd dit jaar door moederclub Crystal Palace uitgeleend aan het Turkse Trabzonspor. Dat werd geen onverdeeld succes, want Sorloth kroonde zich zaterdag met zijn 24ste doelpunt van het seizoen (tegen Kayserispor, nvdr.) tot topscorer van de Turkse competitie. Over alle competities heen kwam Sorloth dit seizoen tot 32 goals en 10 assists.