Storing bij Garmin zorgt voor frustraties bij sporters: “Hackers vragen 10 miljoen dollar”

Navigatiespecialist Garmin wordt al sinds donderdag getroffen door een grote ‘storing’. Het bedrijf werd volgens verschillende bronnen slachtoffer van hackers die losgeld vragen. Volgens Forbes vragen de criminelen 10 miljoen aan de multinational om hun data terug te krijgen.

Volgens het financiële blad Forbes en andere media is Garmin getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Hackers vragen naar verluidt 10 miljoen dollar (8,58 miljoen euro) om de digitale gijzeling te eindigen. Dat fenomeen heet ransomware: software die bestanden en systemen versleutelt en hackers beloven die gegevens pas weer vrij te geven als het slachtoffer een bedrag overmaakt.

De hack heeft alle diensten van het bedrijf volledig plat gelegd, zo is het bedrijf zelfs niet telefonisch of per e-mail bereikbaar, ook een deel van de productielijn in Taiwan zou stilgelegd zijn.

iThome, een Taiwaneese techsite, kon een interne memo van het bedrijf bemachtigen. Daarin worden de werknemers van de Taiwanese Garmin fabriek gewaarschuwd voor een tweedaags onderhoud op 24 en 25 juli vanwege een ‘virus’.

Garmin weigert voorlopig te communiceren met de media of zijn klanten. Ze houden het bij een twitterbericht waarin ze spreken van een onderhoudsbeurt en een korte FAQ. Zo staat er onder andere te lezen: “Garmin heeft geen indicatie dat deze storing uw gegevens heeft beïnvloed, inclusief activiteit, betaling of andere persoonlijke informatie.”

LEES OOK. Diensten van Garmin liggen plat: een grote onderhoudsbeurt, of is er meer aan de hand?