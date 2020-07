Mertens geeft assist voor winnend Napoli, dat VAR dankt: vier (!) tegendoelpunten afgekeurd wegens buitenspel

Merkwaardige taferelen tijdens de wedstrijd tussen Napoli en Sassuolo op zaterdagavond. Napoli won met 2-0, maar zonder de VAR had de uitslag er helemaal anders kunnen uitzien: Sassuolo zag maar liefst vier goals afgekeurd worden wegens buitenspel, waarvan drie na tussenkomst van de VAR. Dries Mertens gaf in de slotfase de assist voor de tweede goal.

Napoli begon de partij op de best mogelijke manier, want al na acht minuten stond het in eigen huis op voorsprong dankzij een treffer van Elseid Hysaj. Tien minuten later had Insigne de 2-0 maar voor het binnentikken na een heerlijke pass van Zielinski, maar de Italiaanse spits miste onbegrijpelijk.

GOAL | Met een stevige knal trapt Elseid Hysaj zijn club op voorsprong! ????



1??-0?? #NapoliSassuolo ???? pic.twitter.com/bVQqa8sbYN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 25, 2020

Iets na het halfuur leek Sassuolo weer op gelijke hoogte te komen na een goal van Filip Djuricic (ex-Anderlecht), maar de Serviër zag zijn gelijkmaker meteen afgekeurd worden voor buitenspel. Enkele minuten later scoorde Djuricic opnieuw, maar ook deze keer werd de 1-1 afgekeurd voor buitenspel - ditmaal na tussenkomst van de VAR. Bij de rust stond het nog steeds 1-0 voor Napoli.

Sassuolo ging na de pauze gewoon op hetzelfde elan verder. In de 50ste minuut leek Caputo eindelijk de verdiende gelijkmaker binnen te trappen, maar opnieuw besliste de VAR er anders over: weer buitenspel. Nog eens tien minuten later werd de gelijkmaker voor de vierde (!) keer afgekeurd: ditmaal was Berardi de ongelukkige, alweer gooide buitenspel roet in het eten.

?? | De VAR keurt voor de vierde keer vanavond een doelpunt van Sassuolo af. ?



1??-0?? #NapoliSassuolo ???? pic.twitter.com/QfUpEKrWAu — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 25, 2020

In het resterende halfuur kon Napoli zijn voorsprong zonder al te veel schrikmomenten behouden. Politano scoorde vlak voor het einde nog bijna de 2-0, maar hij vond de paal op zijn pad. De 2-0 viel in de extra tijd toch nog, mede dankzij Dries Mertens: de Rode Duivel bediende Allan, die haarfijn de voorsprong verdubbelde. Mertens had eerder wel al zijn vijfde gele kaart van het seizoen gepakt en is daardoor geschorst voor het duel tegen Internazionale.

GOAL | Allan verdubbelt de voorsprong voor Napoli op assist van Dries Mertens! ????



2??-0?? #NapoliSassuolo ???? pic.twitter.com/6x7USHvLg9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 25, 2020

Napoli nadert dankzij de zege tot op één punt van nummer zes AC Milan. Ook nummer vijf AS Roma is nog binnen bereik: die club heeft amper twee punten meer dan Napoli met slechts twee speeldagen te gaan.