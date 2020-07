Verenigd Koninkrijk voert opnieuw verplichte quarantaine in voor toeristen uit Spanje

Bitse toeristen die naar Spanje zijn geweest en naar huis terugkeren, moeten vanaf middernacht weer veertien dagen in quarantaine blijven. Dat berichten Britse media zaterdag.

De maatregel komt er nadat het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus weer dramatisch is gestegen in Spanje, met name in de noordelijke regio Catalonië. Voor de Britten geldt voortaan ook een negatief reisadvies voor heel Spanje, behalve de eilanden.

Ons land heeft voorlopig enkel delen van Catalonië en Aragon als rode zone aangeduid. Ook Frankrijk heeft een negatief reisadvies voor Catalonië.