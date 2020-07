Seksuologe Lotte Vanwezemael: “Ik schrik niet meer van dickpics in mijn mailbox”

In een interview met De zondag vertelt seksuologe Lotte Vanwezemael dat ze dagelijks foto’s van mannelijke geslachtsdelen toegestuurd krijgt. De radiostem zegt dat ze er niet meer van schrikt, maar ze wijst er wel op dat het niet oké is. “Ik ga er nog een expo van maken.”

Vanwezemael zegt dat ze er niet langer van schrikt, maar dat ze het ongelofelijk wansmakelijk vindt. “Eigenlijk zijn dickpics dagelijkse kost. Ik schrik daar ook niet meer van, al is het natuurlijk echt niet oké. Ik sta sterk in mijn schoenen en gebruik een portie humor om daar mee om te gaan, maar andere meisjes kunnen daar heel erg van aangedaan zijn. Laatst werd ik wakker met een foto van iemands anus. Zeer onsmakelijk! Waarom mannen dat doen? Sommigen om te choqueren en te vernederen, voor de macht dus, maar er zijn ook mannen die serieus denken dat dit de manier is om een vrouw te versieren.”

Sommige mannen verwachten volgens ‘Seksuolotte’ zelfs een beoordeling. “Er zijn trouwens ook mannen die onzeker zijn over hun geslachtsdeel en dan willen weten of alles er wel normaal uitziet. Ik heb al piemels gezien in alle vormen en maten, en ik sla ze ook allemaal op in mijn gsm, om later nog iets mee te doen. Een expo of een boek of zo.”