Biostatisticus Geert Molenberghs: “We moeten ons nu al voorbereiden op derde golf”

Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven) zegt in De Morgen dat we ons nu al moeten voorbereiden op een derde golf. Door ons voor te bereiden kunnen we mogelijk een jarenlange ‘jojo’ vermijden, zegt Molenberghs.

We zitten aan de voet van de tweede golf en het ziet er niet naar uit dat we die snel kunnen indijken. En zolang het virus wereldwijd verspreid is, zal het ook blijven terug komen. Tenzij we het patroon kunnen breken, stelt Molenberghs. “Er is een manier om dat jojo-effect te doorbreken, verder kijken dan onze neus lang is - zoals ons nu al voorbereiden op de volgende, dérde, golf. Als deze golf voorbij is, mogen we ons niet tevredenstellen met 85 besmettingen per dag. We moeten naar nul, de curve moet op de grond. Geef die boodschap nu al.”

Molenberghs wijst er ook op dat het echt niet verstandig is om te blijven reizen. “We kunnen ons dat eigenlijk niet permitteren. We hebben onszelf dat te vroeg gegund.”

