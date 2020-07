AA Gent-voorzitter Ivan De Witte: “Structuur Pro League en voetbalbond moet dringend hertekend worden”

Ivan De Witte, de voorzitter van AA Gent, vindt dat de Pro League en de Belgische voetbalbond dringend een doorlichting nodig hebben en hertekend moeten worden. De 73-jarige De Witte vertelde dat in een interview met De Zondag. “Wat zich de laatste maanden in de top van het Belgisch voetbal afspeelde, verdient geen schoonheidsprijs”, aldus de grote man van De Buffalo’s.

Na het uitbreken van de coronacrisis begin maart werd de Belgische competitie stilgelegd, om uiteindelijk niet meer hervat te worden. Daar kwam flink wat chaos bij, die tot op de dag van vandaag verder duurt. “Het was en is zeer gecompliceerd”, vertelt De Witte. “Ik durf vandaag toch niet te zeggen dat we op 8 augustus 100 procent zeker aan de nieuwe competitie kunnen beginnen. En als ik zeg voor 80 tot 90 procent, zit daar vooral hoop in.”

Bekwame consultancy

“Er moet zeer hard worden nagedacht over een hertekening van de Pro League. Daar moet eigenlijk niet aan worden getwijfeld. Het is de eerste vereiste”, stelt De Witte. “Dan volg ik helemaal Vincent Mannaert (manager Club Brugge, nvdr.): laten we beginnen met een externe doorlichting en een bekwame consultancy door een gerenommeerd bureau. Dan heb ik het over de structuur en het functioneren van de Pro League én van de bond. En dat mag veel geld kosten.”

Foto: ID/ Lieven Van Assche

De Witte neemt ook de huidige competitieformule op de korrel. “Dit land is niet rijp voor 18 eersteklassers, laat staan 20. Het is sportief een nivellering naar beneden en impliceert nog meer problemen doordat nog meer clubs financiële heksentoeren gaan doen om toch maar niet te degraderen”, legt hij uit.

“Splitsing profvoetbal is belachelijk”

Wat De Witte dan zelf zou doen? Een kleinere eerste en een stevigere tweede klasse, met elk seizoen doorstroming twee promovendi en degradanten. “Het is bekend dat ik liever veertien clubs dan zestien zou willen in eerste klasse. De splitsing van het profvoetbal in 1A en 1B zoals nu, vind je nergens elders in Europa. Dat is belachelijk, het moet verdwijnen.”

Foto: Photo News

De AA Gent-voorzitter kwam in het interview ook kort terug op de kwestie rond sterspeler Jonathan David, die nadrukkelijke belangstelling van het Franse Lille geniet. “Ik heb vorige maandag een uitgebreid gesprek gehad met hem. Jonathan voelde zich ook niet goed over alle heisa rond een mogelijke transfer. Ik heb hem nogmaals uitgelegd dat we willen dat hij dit seizoen nog voor ons speelt. En heb hem ook uitgelegd dat dit voor hem sportief beter is. Alsof Lille voor Jonathan zo’n geweldige stap voorwaarts zou zijn… denkt men dan aan de carrière van de speler? De contacten lagen deze week stil, maar er zijn nog andere clubs concreet geïnteresseerd. Met veel betere voorstellen, zelfs.” Onder meer Leeds United, dat volgend jaar terugkeert in de Premier League, zou een voorstel gedaan hebben.