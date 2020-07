De brandweer van Roeselare moest zondagochtend twee keer uitrukken naar het Biezenhof een brand in dezelfde woning. Bij een eerste interventie bleef de brand beperkt, twee uur later brandde de woning volledig uit.

Zondagochtend werd de brandweer omstreeks 6 uur voor het eerst opgeroepen naar een woning in het Biezenhof in Roeselare. Daar was een brandje ontstaan aan de deur en de trappenhal van een van de woningen ...