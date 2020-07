Automobilist rijdt in op voetgangers in Berlijn, bestuurder opgepakt

Een automobilist is zondagochtend ingereden op een groep mensen in Berlijn. Zeven mensen zijn daardoor gewond geraakt, van wie drie ernstig. Een persoon moest gereanimeerd worden, meldt de brandweer van Berlijn op Twitter. Waarom de automobilist inreed op de voetgangers is nog onbekend, maar de politie gaat niet uit van een aanslag. De bestuurder is opgepakt.