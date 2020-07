Marouane Fellaini zorgt voor huzarenstukje tijdens seizoensstart in China: drie kopbaldoelpunten in zeven minuten

Marouane Fellaini is het nieuwe seizoen van de Chinese competitie perfect begonnen. ‘Big Fella’ kwam met zijn team Shandong Luneng op achterstand tegen Dalian, maar in de slotfase scoorde onze landgenoot drie keer met het hoofd in nauwelijks zeven minuten. Daarmee bezorgde hij zijn team drie punten.

Shandong Luneng was na de pauze op achterstand gekomen na een goal van Salomón Rondón, maar in de slotfase keerde Marouane Fellaini het tij nog volledig tegen de moederclub van Rode Duivel Yannick Carrasco. Fellaini scoorde een eerste keer met het hoofd in minuut 79 en deed dat nadien nog eens over in minuut 83 en 86, beide keren op aangeven van Moises. De aansluitingstreffer van Dalian in minuut 93 kwam te laat: het werd 2-3.