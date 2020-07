Opnieuw strengere coronamaatregelen in sportwereld: vanaf maandag enkel nog sportactiviteiten achter gesloten deuren

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft via een persbericht enkele nieuwe maatregelen aangekondigd nu het coronavirus opnieuw een opflakkering kent in België. In samenspraak met meerdere instanties is onder meer beslist dat vanaf maandag in Vlaanderen alle sportactiviteiten en -wedstrijden, zowel binnen als buiten, achter gesloten deuren en zonder publiek moeten plaatsvinden. Wedstrijden kunnen vooralsnog gewoon doorgaan zolang de maatregelen gerespecteerd worden.

De beslissing werd genomen na overleg tussen minister Weyts, de Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen en Sport Vlaanderen. Sportactiviteiten en -wedstrijden kunnen vanaf maandag dus enkel achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is opnieuw verboden om aanwezig publiek te hebben bij sportwedstrijden, zowel binnen als buiten. Die maatregel geldt voor zowel professionele clubs als amateurs.

Verder worden alle organisatoren van indoor sportactiviteiten opgeroepen om maximaal sportactiviteiten buiten te laten doorgaan en zoals steeds de afstandsregels, zoals voorgesteld in de de opgestelde protocollen, te respecteren.

Draaiboek

De minister kondigde in het persbericht ook aan dat er een draaiboek ‘code Oranje’ is uitgewerkt dat op elk moment in werking gesteld kan worden. Dat draaiboek omvat onder andere de stopzetting van alle sportactiviteiten met fysiek contact (zowel indoor als outdoor), afstandsregels tussen sporters onderling en tussen sporters en begeleiders (minimaal 1,5 meter) behalve voor kinderen tot en met 12 jaar, geen competitiesport waar fysiek contact niet vermeden kan worden, en nog enkele andere maatregelen. Wekelijks wordt samengezeten om de vinger aan de pols te houden en desgevallend snel te schakelen en extra maatregelen te nemen.