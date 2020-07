Dodelijk ongeval met trein: rolstoelgebruiker op slag dood

Hooglede - In het West-Vlaamse Gits is zondagmiddag een rolstoelgebruiker om het leven gekomen. De vrouw, een vijftiger, werd gegrepen door een trein op de overweg in de Bollestraat.

Het ongeval gebeurde op de spoorlijn tussen Brugge en Kortrijk, ter hoogte van de overweg in de Bollestraat in Gits. Een vrouw van tussen de 50 en 60 jaar oud in een rolstoel werd gegrepen door een trein op de overweg, en was op slag dood. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk en worden onderzocht.

Het slachtoffer was een bewoonster van de nabijgelegen zorginstelling Dominiek Savio in Gits, waar mensen met een beperking zorg, onderwijs, dagbesteding en huisvesting aangeboden wordt.

Door de aanrijding is het treinverkeer tussen Lichtervelde en Roeselare onderbroken. Er worden in plaats daarvan bussen ingelegd.