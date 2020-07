Oud-minister en burgemeester Guy Lutgen overleden

Oud-minister en voormalig burgemeester van Bastenaken, Guy Lutgen, is overleden op 84-jarige leeftijd. Dat melden zondag verschillende Franstalige media. Het nieuws werd ook bevestigd door een woordvoerder van de cdH.

Guy Lutgen werd in 1964 verkozen in de gemeenteraad in Bastenaken (Luxemburg). Hij bekleedde jarenlang de functie van provincieraadslid en werd ook burgemeester van de stad. Daarnaast was hij ook senator en Waals minister van Landbouw en Milieu. Hij gold als ‘incontournable’ in Wallonië en was meer dan elf jaar minister. Daarnaast was hij ook één van de bekendste gezichten van de Franstalige christen-democraten.

Guy Lutgen is de vader van Benoit Lutgen, huidig burgemeester van Bastenaken en voorzitter van de cdH tussen 2011 en 2019.