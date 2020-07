Filmpjes van feestende Conner Rousseau veroorzaken ophef op sociale media

Op sociale media circuleren filmpjes van een feestende SP.A-voorzitter Conner Rousseau die het niet zo nauw lijkt te nemen met de coronamaatregelen. De filmpjes dateren van vorige week, zo bevestigt Rousseau, en zijn genomen tijdens het trouwfeest van zijn broer. “Maar alles werd volledig via de coronaregels georganiseerd”, benadrukt hij.

De rechtse satirische site ’t Scheldt pakte dit weekend als eerste met de filmpjes uit. Ze tonen Rousseau die aan het dansen is op een jacht en eentje waarbij hij uit de bol gaat op een feest. De dj van dienst is tv-presentator Kobe Ilsen, die bijgestaan wordt door Viktor Verhulst die de aanwezigen opzweept en onder meer de SP.A-voorzitter voorstelt. We zien Rousseau ook meezingen met een Samson & Gert-lied.

Op sociale media worden de beelden gretig gedeeld en veroorzaken ze ook wat ophef. Rousseau betreurt dat. “Ik begrijp niet dat dit nu plots nieuws is. Iedereen wist dat ik naar de trouw van mijn broer ging”, laat hij weten. “Dit was een privéfeest, outdoor en volledig volgens de regels georganiseerd. Bij de aanwezigen werd zelfs de temperatuur gecontroleerd.” Trouwfeesten in Frankrijk zijn niet verboden, maar er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn. Bovendien moeten die minstens een meter afstand houden.

Test afgenomen

Rousseau benadrukt dat hij geen enkel risico heeft genomen. De voorbije dagen ging hij terug naar het kamp voor kwetsbare jongeren in het jeugdcentrum in Nieuwpoort, waar hij af en toe bijspringt als coördinator. Vooraleer hij daar aanwezig was, heeft hij zich wel laten testen op corona. “Die test was negatief”, aldus Rousseau.