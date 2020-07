Geen algemene mondmaskerplicht in stad Antwerpen, wél verplichting om het bij te hebben

Antwerpen - In de stad Antwerpen zal, bij een hoogdringende politieverordening die maandag wordt ondertekend, iedereen boven de 12 jaar overal en altijd een mondmasker bij zich moeten hebben. Dat meldt burgemeester Bart De Wever (N-VA). Een algemene verplichting om het masker ook effectief te dragen komt er vooralsnog niet, volgens De Wever zodat er “geen absurde beperkingen worden opgelegd voor plaatsen waar en momenten wanneer de afstandsregel wel perfect gewaarborgd kan worden”.

De uitzonderingen op de Antwerpse verplichting om het mondmasker dat je bij hebt ook te dragen, zijn: wanneer je in een horecazaak zit om te consumeren, wanneer je een statische activiteit uitvoert waarbij de afstandsregel strikt en voortdurend gerespecteerd wordt én wanneer je een activiteit uitoefent waarbij de afstandsregel voortdurend gewaarborgd blijft ten opzichte van andere personen buiten de eigen bubbel. “Het occasioneel kruisen of voorbijlopen van andere personen buiten de eigen bubbel waarbij de afstandsregel gedurende een kortstondig moment niet gehandhaafd wordt, doet geen afbreuk aan het voortdurend karakter”, zegt De Wever.

De Antwerpse burgemeester zegt dat het ministerieel besluit van vrijdag dat een mondmaskerplicht omvat “in winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid” tot veel vragen leidt. “In een metropool met 530.000 inwoners, het economische en maatschappelijke hart van Vlaanderen, houdt het afbakenen van winkelstraten en mogelijk drukke assen in dat honderden straten met signalisatie zouden uitgerust worden om de mondmaskerplicht op te leggen”, klinkt het. “Dit zou, met de vele bruisende districtskernen, ook geen logisch gebied vormen. Bovendien houdt dit dan nog geen rekening met de wijken waar het op onvoorspelbare momenten van de dag druk kan zijn.”

Kalme momenten

Anderzijds zijn er ook kalme momenten in veelal drukke buurten, stelt De Wever. “Op nachtelijke uren de hond uitlaten in een stille buurt, over een winkelas wandelen als de drukte na het sluitingsuur gepasseerd is, joggen in een rustig park: er zijn situaties waarbij zulke regelgeving het draagvlak van onze bevolking kan aantasten”, wijst hij een algemene mondmaskerplicht af. “Ik heb ook de meningen van experts, waaronder prof. dr. Van Ranst, goed genoteerd waarbij een algemene en onvoorwaardelijke mondmaskerplicht zoals in sommige gemeenten uitgevaardigd werd, als overbodig werd bestempeld.”

De regel die De Wever wél oplegt, betekent volgens de burgemeester dat iedereen altijd een mondmasker op zak moet hebben en dat dit ook opgezet moet worden op drukke plaatsen. “Het voordeel van deze verplichting om een mondmasker bij te hebben en te dragen, buiten de specifieke uitzonderingen die gegeven zijn, is dat de regel duidelijk is en in verhouding staat tot het maatschappelijk doel: voorkomen dat mensen op drukke plaatsen de afstandsregel niet respecteren zonder mondmasker”, zegt hij. “Deze regel houdt rekening met de wisselende en soms onvoorspelbare situaties op straten en pleinen zoals men die in een grootstad kan verwachten.”

Gehandhaafd

De maatregel zal na een sensibiliseringsperiode ook gehandhaafd worden, aldus nog De Wever. Hij stelt dat de regel zich er ook toe leent om in het hele land te worden toegepast en roept de Nationale Veiligheidsraad op om een soortgelijke regel federaal uit te vaardigen om een “duidelijk, uniform en logisch beleid” te kunnen voeren. “Ik heb steeds gewezen op het gevaar van een wildgroei in de aanpak van de huidige crisis”, zegt De Wever. “Daarom heb ik in maart als eerste gevraagd om de federale fase af te kondigen om een uniform beleid te kunnen voeren. Voor de tweede golf werd uitgegaan van het principe dat deze zeer gericht lokaal moest bestreden worden. De tweede golf is er echter niet alleen vroeger gekomen dan verwacht, het is ook een illusie om te denken dat deze zeer lokaal zal blijven. Daarvoor is het eenvoudigweg te laat.”