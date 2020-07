Open VLD-voorzitter Lachaert pleit voor uniforme maatregelen in heel het land en specifieke aanpak voor Antwerpen

De Veiligheidsraad zal maandag strengere maatregelen moeten afkondigen. De cijfers in Antwerpen zijn “ronduit alarmerend”. Wat stad en provincie betreft moet er een specifieke aanpak komen. Dat zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert zondagmiddag bij VTM NIEUWS.

Naast uniforme maatregelen voor het hele grondgebied, moet er een specifieke aanpak komen voor Antwerpen. “Ik hoop dat we daar niet tot een lockdown moeten overgaan,” zegt Lachaert. De discussie over de bubbel van 15 en 10 zal voor Antwerpen niet meer volstaan, vreest de Open VLD-voorzitter. “Als het probleem in Antwerpen niet wordt ingedijkt, zitten we met een zeer groot probleem”.

In de aanpak van de crisis moeten we naar meer krachtdadigheid gaan via een eenheid van commando, aldus nog Lachaert.” De publieke discussie tussen politici en virologen, daar hebben de mensen zeer weinig boodschap aan”. Afgelopen week ontstond er een openlijk conflict tussen Vlaams minister-president Jan Jambon en experte Erika Vlieghe. Lachaert dringt aan op één spreekbuis, “daar zijn we nu ver vanaf”.

Over de federale onderhandelingen stipte Lachaert aan dat hij hoopt dat N-VA en PS snel tot een akkoord kunnen komen. “Dat moet sneller kunnen dan 50 dagen. De mensen zijn de politieke situatie kotsbeu”. Open VLD is beschikbaar en constructief om mee in onderhandelingen te stappen, maar van een oppositiekuur zijn we ook niet vies, aldus nog Lachaert. “Baken je coalitiepartners af, breng ze samen rond een aanvaardbare tekst voor iedereen,” geeft hij De Wever en Magnette nog mee. Dan moet het op enkele weken kunnen lukken.