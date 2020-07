Poetin rust Russische zeemacht uit met hypersonische wapens

Rusland gaat zijn zeemacht uitrusten met nieuwe hypersonische wapens. Dat heeft president Vladimir Poetin zondag aangekondigd op de Dag van de Marine, een nationale feestdag in Rusland. Met de unieke wapens zullen de gevechtscapaciteiten van de Russische zeemacht uitgebreid worden, zo verklaarde Poetin tijdens een marinedefilé in Sint-Petersburg.

Het Russische persbureau Interfax meldde op basis van het ministerie van Defensie dat Rusland succesvolle tests heeft uitgevoerd met de voor de zeemacht gebouwde hypersonische raket Tsirkon. Die kan aan een veelvoud van de geluidssnelheid van 343 meter per seconde vliegen.

Daarnaast werkt Rusland verder aan de nucleaire torpedo Poseidon. Die zeedrone wordt ontwikkeld om kustdoelen aan te vallen. Poetin kondigde ook aan dat dit jaar nog veertig nieuwe schepen in dienst zullen worden genomen bij de zeemacht.

Niet alleen in Sint-Petersburg, maar in veel andere kustplaatsen is de Dag van de Marine zondag gevierd met parades. Ook in Syrië, waar het Russische leger aan de zijde van de troepen van president Bashar al-Assad strijden, hielden de Russen een wapenshow in Tartous, een havenstad aan de Middellandse Zee.