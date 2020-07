Barcelona loopt 200 miljoen euro mis door coronapandemie

Barcelona heeft rond de 200 miljoen euro aan inkomsten misgelopen als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft voorzitter Josep Maria Bartomeu zondag gemeld.

“Vanaf 14 maart (toen de lockdown in Spanje startte, red.) hebben we haast niets meer aan inkomsten ontvangen. We missen zo ongeveer 200 miljoen euro”, bevestigde de voorzitter aan Mundo Deportivo. De club reageerde al op de crisis door de lonen van de spelers tijdelijk te verminderen.

De verwachte omzet zou volgens Bartomeu al zo’n 30 procent lager liggen dan het verwachte cijfer bij het begin van het seizoen.

“Als men denkt dat de pandemie geen effect heeft op Barcelona, dan vergist men zich. Alle grote Europese clubs worden geraakt door de crisis en Barcelona, de ploeg met de meeste inkomsten, wordt het hardst geraakt.”