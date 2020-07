Twee horecazaken op de bon omdat ze coronamaatregelen niet naleven

Koekelare / Diksmuide - In de nacht van zaterdag op zondag controleerde de politie in zeventien horecazaken in Diksmuide en Koekelare op de naleving van de coronamaatregelen. Twee uitbaters kregen een boete van 750 euro.

Vijftien van de gecontroleerde horecazaken waren in orde en volgden de opgelegde maatregelen nauwgezet. In twee zaken in Koekelare stelde de politie vast dat de uitbaters de verplichting om een mondmasker te dragen negeerden. Beide zaken kregen een boete van 750 euro.

“De politie zal haar strenge controles aanhouden, onze volksgezondheid is te belangrijk”, zegt Johan Geeraert, korpschef van de politiezone Polder.