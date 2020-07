Broers krijgen boete omdat ze geen mondmasker dragen

Oostende - Twee broers van 30 en 33 jaar uit het Oost-Vlaamse Zwalm hebben vrijdagavond een boete van 250 euro gekregen omdat ze geen mondmasker droegen in Oostende.

De politie kreeg vrijdagavond rond 19.20 uur een oproep over enkele personen die problemen veroorzaakten op het Wapenplein in Oostende. Een voorbijganger had er twee broers attent op gemaakt dat ze geen mondmasker droegen. Ook toen de politie ter plaatse kwam, weigerden de twee er eentje op te zetten. Dat resulteerde dus in een boete van 250 euro.