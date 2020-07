Pro League reageert op strengere maatregelen: “We gaan ervan uit dat de competitie nog steeds op 8 augustus begint”

De regel vanaf maandag: alle sportwedstrijden gaan door achter gesloten deuren. Of het nu om amateur- of professionele wedstrijden gaat. Een tegenvaller voor het voetbal, dat had gehoopt op zaterdag 8 augustus de competitie te kunnen aanvatten met een minimum aan fans. “Maar de veiligheid primeert”, reageert de Pro League.

Ze vielen niet uit de lucht bij de Pro League - de belangenvereniging van Belgische profclubs - toen bevoegd Vlaams Minister Ben Weyts vrijdagmiddag aankondigde dat elke sportwedstrijd vanaf maandag achter gesloten deuren doorgaat. “Er is altijd een zeer goed contact geweest met de overheid”, benadrukt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. “Ook omtrent deze maatregel is er vooraf overleg geweest. We hebben protocollen om op een veilige manier fans toe te laten in de stadions, maar de algemene cijfers evolueren in die mate dat er dit soort maatregelen genomen moeten worden. De veiligheid primeert.”

Ook nog die rechtszaak

De situatie wordt elke week herbekeken, maar het logische gevolg is dat de competitie op zaterdag 8 augustus zonder fans zal starten. Als de competitie al doorgaat. Het kabinet van Minister van Sport Weyts heeft immers ook een draaiboek ‘Code Oranje’ uitgewerkt dat de stopzetting van alle sportactiviteiten waar er fysiek contact is verbiedt en op elk moment in werking gesteld kan worden. “Wij gaan er alvast van uit dat de competitie start op 8 augustus”, zegt Van Bever. “Zoals voorzien.” Naast de tweede coronagolf wordt de competitiestart ook nog onder druk gezet door het gevraagde uitstel van Beerschot en OHL als het kort geding dat Waasland-Beveren tegen de Pro League heeft aangespannen. Die zitting vindt maandag plaats. Vrijdag komt de Algemene Vergadering van de Pro League samen die nog maar eens voor finale duidelijkheid moet zorgen.

Voetbal Vlaanderen begrijpt grote onrust bij amateurclubs

Ook op amateurniveau en in het provinciaal voetbal is er met de aankondiging van Ben Weyts al iets meer duidelijkheid gekomen. Alvorens een definitief standpunt in te nemen, wil Voetbal Vlaanderen eerst de Veiligheidsraad van maandag afwachten en in overleg gaan met zijn Waalse vleugel ACFF en de KBVB. Maar voorzitter Marc Van Craen weet dat er grote onrust heerst bij de amateurclubs en hij begrijpt die ook.

“De amateurclubs hebben tijdens de eerste coronagolf al zwaar financieel verlies geleden. Nu dreigt een volgend dieptepunt”, zucht Van Craen. “Veel clubs hebben het water aan de lippen staan. De oefenmatchen in juli en augustus tegen profclubs hadden voor wat ademruimte kunnen zorgen, maar die vallen nu ook in het water. Want alle inkomsten vallen weg, als ze achter gesloten deuren moeten plaatsvinden.”

“Onnoemlijke inspanningen geleverd”

De voorzitter van Voetbal Vlaanderen gaf eerder al aan de competitiestart in vraag te zullen stellen als de opflakkering van het virus tot verstrengde maatregelen zou leiden. Dat is nu het geval. “En dat zullen we maandag, op onze vergadering met alle bonden, moeten bekijken”, weet Van Craen aan.

“En dan gaat het niet enkel over de competitiestart begin september, maar ook over de bekercompetitie, de Croky Cup, waarvan de eerste ronden al in augustus worden afgewerkt. Wat voor zin heeft het om clubs op kosten te jagen om ergens een bekermatch honderd kilometer verder zonder publiek af te werken? De inkomsten zullen uitblijven, dan moeten we ook trachten extra kosten te vermijden. Vele kleine clubs hebben de voorbije weken onnoemelijke inspanningen geleverd om in alle veiligheid te kunnen werken en supporters te ontvangen. De nieuwe situatie zal nu een inspanning van iedereen vragen.”

