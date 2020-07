Protest tegen politiegeweld en racisme in VS breidt uit: ook in Seattle rellen uitgebroken

Na het wekenlange protest tegen politiegeweld en racisme in Portland, in de oostelijke Amerikaanse staat Oregon, zijn zaterdagavond ook rellen uitgebroken in Seattle. De politie rekende 45 mensen in bij het protest in de grootste stad van de staat Washington en zegt dat 21 agenten bekogeld werden met stenen, flessen en vuurwerk.

In Portland was het de 58ste nacht op rij dat er protest was. De lokale zender KOIN meldde dat de ordediensten traangas ingezet hebben. Demonstranten gooiden voetzoekers naar een gerechtsgebouw, maar een ervan ontplofte in een menigte. President Trump heeft tegen de wil van het stadsbestuur in federale ordetroepen naar Portland gestuurd.

Ook elders in de VS was er onrust dit weekend, onder meer in Los Angeles (Californië) en Austin (Texas).

Het protest tegen politiegeweld en racisme brak los na het overlijden twee maanden geleden van de zwarte Amerikaan George Floyd bij een arrestatie in Minneapolis (Minnesota).

