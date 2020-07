Anderlecht beloont Antoine Colassin met contract van vier jaar: “De club van mijn hart”

Anderlecht blijft inzetten op de eigen jeugd. Antoine Colassin (19) voetbalt dan ook de komende vier seizoenen voor paars-wit.

Colassin brak het voorbije seizoen door bij de hoofdmacht van RSCA. Op 19 januari van dit jaar luisterde hij zijn debuut tegen Club Brugge (1-2 nederlaag) op met een doelpunt. In het door het coronavirus verstoorde seizoen speelde hij vier wedstrijden. Daarin was hij goed voor drie goals. In februari werd Colassin aan de ligamenten van de enkel geopereerd.

“Ik had niet veel tijd nodig om in te gaan op de contractverlenging”, stelt het jeugdproduct van Anderlecht, tevens Belgisch jeugdinternational. “RSCA is niet alleen de club van mijn hart maar de club reikt mij alle middelen aan zowel op als naast het veld om mijn carrière verder uit te bouwen. Ik wil langs deze weg mijn ouders en mijn zus danken voor alle steun de voorbije jaren. Ook zij hebben een groot aandeel in wat ik tot vandaag bereikt heb.”

In Youth We Trust. Colassin 2020-2025. D'un premier but sous les yeux de papa, maman, sa sœur jumelle en zijn beste copain. À un nouveau contrat. Proficiat à toi et ta famille Antoine.

“Antoine Colassin is niet alleen talentvol maar hij is ook leergierig”, vervolgt sportief directeur Peter Verbeke. “De manier waarop hij evolueerde van een infiltrerende middenvelder naar centrumspits is sprekend voor zijn uitstekende instelling. Antoine heeft zeker nog een grote progressiemarge en het is aan onze staf om hem dagelijks beter te maken. Deze contractverlenging is daarenboven opnieuw een bevestiging van onze uitstekende jeugdopleiding.”

Eerder deze zomer verlengde Anderlecht ook de contracten van Marco Kana (tot 2023), Killian Sardella (tot 2025) en Francis Amuzu (tot 2024).