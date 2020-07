Wat mogen we verwachten van de Veiligheidsraad van morgen?

Maandagochtend om 9 uur komt de Veiligheidsraad vroeger dan verwacht opnieuw samen om het te hebben over nieuwe verstrengingen in de strijd tegen corona. Want dat het weer strenger moet, daar is iedereen het over eens. Maar welke maatregelen kunnen we verwachten?

Officieel is het wachten op het rapport van de Celeval, de evaluatiecel die alle adviezen en cijfers bundelt. Dat rapport – dat na een lang overleg zondagmiddag is uitgewerkt – vormt maandagmorgen het uitgangspunt voor de beslissingen van de Veiligheidsraad. Toch lijkt het nu al een zekerheid dat er enkele lokale initiatieven straks ook nationaal opgelegd zullen worden.

Naar een bubbel van tien?

Een van de meest logische beslissingen zou een inkrimping van de bubbel zijn. Experts pleitten vorige week al voor een bubbel van tien mensen, maar toen hielden de politici halsstarrig vast aan het cijfer vijftien. Het was die discussie – en de nasleep ervan – die professor Erika Vlieghe uiteindelijk deed besluiten om voortaan weg te blijven van de Nationale Veiligheidsraad.

Antwerpen besliste zaterdag al dat de bubbel in de hele provincie teruggebracht wordt naar tien contacten – per gezin en dus niet per gezinslid. Deze contacten staan bovendien los van wie je op het werk of op kamp, in sportclubs of op zomerscholen ontmoet, want die vormen een bubbel op zich. Een noodzakelijke ingreep om het probleem in Antwerpen in te dijken, maar er gaan steeds meer stemmen op om die maatregel door te trekken naar het hele land.

Altijd verplicht een mondmasker op zak?

Nog een Antwerpse maatregel die misschien straks voor het hele land zal gelden: het verplicht op zak hebben van een mondmasker. Dat is minder verregaand dan de verplichting om er buitenshuis altijd een te dragen, maar zou wel meer mensen aansporen om meer dan nu zo’n masker te dragen.

Het neemt ook een ander probleem weg, met name dat je moeilijk voor een heel land kunt verplichten buitenshuis altijd een mondmasker te dragen. In een stad van een half miljoen inwoners zou zoiets makkelijker gaan dan in een rustig dorp in de Ardennen, maar dan nog is het moeilijk om dat in een sluitende regel te gieten. Wat als je ’s avonds laat alleen de hond uitlaat of naar huis fietst, bijvoorbeeld. Heeft zo’n mondmasker dan wel nut?

Minder evenementen, of sowieso minder volk

Verschillende steden beslisten al om alle publieke evenementen weer te schrappen, hoe groot of klein ook. En ook sportwedstrijden gaan straks sowieso door zonder publiek, zo kondigde Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zondagmiddag al aan. De verwachting is dan ook dat de Veiligheidsraad straks strengere maatregelen oplegt voor evenementen. Nu kunnen die in buitenlucht doorgaan voor 400 bezoekers, indoor voor 200 aanwezigen. De kans bestaat dat er straks ook aan die aantallen gemorreld wordt. Het zou een compromis kunnen zijn om te vermijden dat zwembaden, pretparken of cafés en restaurants straks alweer gesloten moeten worden.

Meer controle op alle maatregelen

Nog een element dat we mogen verwachten: een strengere controle op al die maatregelen. Tot nog toe werd vooral gerekend op het gezond verstand en de burgerzin, maar in de Wetstraat klinkt het dat het hoog tijd is dat er strenger wordt toegezien op de naleving van alle maatregelen.

