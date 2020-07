De 87-jarige Etienne Davignon stapt op bij Brussels Airlines. “Mijn opdracht zit erop, na het bedrijf opgericht te hebben en tweemaal gered te hebben”, zegt Davignon, die sinds april al geen voorzitter meer was, in een interview met La Libre.

Etienne Davignon was na het failliet van Sabena in 2002 samen met Maurice Lippens oprichter van SN Brussels, dat drie jaar later Brussels Airlines zou worden. De twee waren er toen in geslaagd om Belgische investeerders aan boord te halen om een nieuwe luchtvaartmaatschappij uit de grond te stampen. Sindsdien was Davignon voorzitter van de maatschappij, die ondertussen werd opgekocht door Lufthansa. In april zette hij na 18 jaar als voorzitter wel een stap opzij, maar bleef wel lid van de raad van bestuur.

Graaf Etienne Davignon is een duizendpoot. Hij was al diplomaat, topman van Buitenlandse Zaken, Europees commissaris en invloedrijk aandeelhouder van voetbalclub RSC Anderlecht. Aan La Libre legt hij uit waarom hij geen deel zal uitmaken van de nieuwe raad van bestuur van Brussels Airlines. “Mijn opdracht zit erop, na het bedrijf opgericht en tweemaal gered te hebben.”