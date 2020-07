MULTILIVE. Slotspeeldag in de Premier League, volg hier de ontknoping: De Bruyne... scoort!

Zondagmiddag om 17 uur trappen de twintig ploegen in de Premier League de slotspeeldag af. Liverpool is al kampioen maar Leicester City en Manchester United kijken elkaar in de ogen in een rechtstreeks duel voor het laatste Champions League-ticket. Aston Villa, Watford en Bournemouth spelen dan weer met het mes op de keel in de strijd tegen de degradatie. En pakt Kevin De Bruyne dat legendarische assist-record? Volg het hier live!