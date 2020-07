Club Brugge-huurling Loïs Openda is meteen een hit bij Vitesse na droomdebuut

Vitesse heeft er een publiekslieveling bij en zijn naam is Loïs Openda. De huurling van Club Brugge maakte zondag zijn debuut voor de club uit Arnhem en maakte meteen indruk.

Vitesse ging op bezoek bij de Nederlandse tweedeklasser FC Volendam en won makkelijk met 0-5. Openda viel bij de rust in en deelde meteen een assist uit met zijn eerste baltoets. Daarna scoorde de 20-jarige spits twee doelpunten voor zijn nieuwe club en deelde hij een tweede assist uit. Van een droomdebuut gesproken.

46’ GOAL! Direct na rust wordt het 0-2



Openda levert bij zijn eerste balcontact voor Vitesse direct een assist af. De jarige Daan Huisman loopt ‘m binnen! #Vitesse #volvit — Vitesse (@MijnVitesse) July 26, 2020

53’ GOAL! Eerst een assist en nu een goal voor Openda. Hij schiet raak uit een corner van Bruns: 0-3 #Vitesse #volvit — Vitesse (@MijnVitesse) July 26, 2020

76’ GOAL! Openda met zijn tweede doelpunt van de middag en de 0-4. De bal valt binnen na een assist van Manhoef#Vitesse #volvit — Vitesse (@MijnVitesse) July 26, 2020

81’ GOAL! 0-5 door Thomas Bruns. De assist is opnieuw van Loïs Openda#Vitesse #volvit — Vitesse (@MijnVitesse) July 26, 2020

Openda speelt sinds 2015 voor Club Brugge, en bonkte onder Ivan Leko op de deur van de eerste ploeg. Afgelopen seizoen had Openda echter moeite om zich door te zetten. Hij kwam 25 keer in actie over alle competities heen, maar slechts zeven keer als bassispeler. De spits kwam ook maar één keer tot scoren en gaf drie assists.

Maar de supporters van Vitesse zijn het al meteen zitten met hun huurling:

Openda heeft er wel zin in??



Volendam v Vitesse — Stefan (@vondutch82) July 26, 2020

2e helft is 7 minuten oud. 1 assist en een goal van Openda. Absolute legend. — Yorin (@TheReaIYorin) July 26, 2020

Openda, spaar dat Volendam toch. — YB_Eagle ???? (@YB_Eagle) July 26, 2020

Openda jaja top aankoop Vitesse — Mario (@MarioVitesse) July 26, 2020