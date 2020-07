Jong Club Brugge wint oefenwedstrijd met forfaitcijfers: Krmencik mist én scoort strafschop

Met een 5-0-zege tegen de buren van Knokke trok Club Brugge een streep onder de voorbereiding. Zaterdagmiddag in de Brugse Metten tegen Lille bleek blauw-zwart al klaar voor de bekerfinale en dat geldt ook voor de op papier tweede garnituur. Vooral Balanta en Siebe Schrijvers solliciteerden naar een rol van betekenis komende zaterdag op de Heizel.

De tegenstander in het Belfius Basecamp was natuurlijk van een minder kaliber. Knokke keert na een jaartje onderbreking terug naar 1ste nationale maar had amper 10 dagen voorbereiding achter de rug en stelde twee ploegen op.

Philippe Clement had zijn sterkhouders een dagje vrij gegeven en Vormer en co waren dus in geen velden of wegen te bekennen. Maar de youngstars grepen hun kans.

Schrijvers had zaterdag al een mooie goal gescoord tegen Lille en nam er een dag later ook twee voor zijn rekening. Na de openingstreffer van Schrijvers kopte Noah Aelterman op een hoekschop van Schrijvers kort voor de rust de 2-0 binnen. Buiten een paar Knokse sponsors was niemand welkom in Westkapelle. Zowat 20 man zagen Michael Krmencik voor de rust zijn eerste lang verwachte goal voor Club scoren, maar Christof Dierick keurde hem terecht af voor buitenspel. In de tweede helft leek zijn eerste ooit in blauw-zwarte trui er toch aan te komen, maar de Knokse doelman Dhoest stopte de strafschop van Krmencik.

Gelukkig voor de Tsjechische spits kreeg hij even na het uur een tweede kans. De Tsjech stapte zelfbewust een tweede keer naar de stip en klaarde de klus nu wel. 4-0 en misschien een kantelpunt voor hem na een moeilijke beginperiode bij Club. De jonge Sandra, amper 17 jaar, legde de eindstand vast.

Dennis, Balanta en Schrijvers klaar vor de Heizel

Conclusies ? Niet zoveel voorlopig. Dennis speelde één helft mee en zal zich vanaf morgen net als de uitblinkers Balanta en Schrijvers volop klaarstomen voor de schok van zaterdag in Brussel. Het valt af te wachten of Diatta, Mata en Deli fit geraken. Zeker is wel dat de aflossing van de wacht alvast verzekerd is want de Academy blijft talenten afleveren.

Thibault Vlietinck is dan weer op weg naar de uitgang. Hij zat vanmiddag niet in de selectie en zal Club straks verlaten.

Club Brugge: Shinton (46’ Lammens), Asoma, Fuakale, Voet, Van Den Keybus, Balanta (60’ Sandra), Aelterman, Schrijvers (75’ Appiah), De Cuyper, Dennis (46’ Engels), Krmencik (75’ Ochiedng)

Doelpunten: 10’ Schrijvers 1-0, 42’ Aelterman 2-0, 61’ Schrijvers 3-0, 65’ Krmencik (str.) 4-0,71’ Sandra 5-0