Ex-man reageert voor het eerst op overlijden Naya Rivera: “Het leven is oneerlijk, hier zijn geen woorden voor”

De ex-man van de overleden actrice Naya Rivera heeft voor het eerst gereageerd op haar overlijden. “Er zijn geen woorden om de leegte in mijn hart te omschrijven”, schrijft hij op Instagram. “Het leven is oneerlijk.”

Ryan Dorsey was van 2014 tot 2018 getrouwd met de 33-jarige Naya Rivera. Hij is de vader van Josey, het 4-jarige jongetje dat op 9 juli met zijn mama een bootje had gehuurd en gaan varen was op Laku Piru in Ventura County, Californië. Later die dag werd hij slapend aangetroffen in de boot. Het lichaam van Rivera werd pas een week later teruggevonden: zij was verdronken.

Dorsey heeft nu voor het eerst gereageerd op het overlijden van zijn ex-vrouw. “Er zijn geen woorden om de leegte in mijn hart te beschrijven”, schrijft hij op Instagram. “Ik kan niet geloven dat dit nu mijn leven is. Ik weet niet of ik het ooit zal geloven. Het leven is gewoon niet eerlijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

“Ik ben dankbaar voor onze tijd samen en de reis die ons bij elkaar bracht en ons het liefste en leukste slimme ventje gaf”, schrijft de man nog. Hij heeft duizenden foto’s en filmpjes om aan Josey te tonen, voegt hij er nog aan toe. “Zodat hij weet hoeveel zijn moeder van hem hield en hoe leuk ze het samen hadden.”

“Het leven draait allemaal om goede en slechte tijden maar met Josey wordt het slechte een kleine beetje minder slecht. Met hem zal een deel van je voor altijd bij ons zijn”, aldus Dorsey. “We missen je en we zullen altijd van je houden.”