Belgische vrouw komt om het leven bij botsing tussen zeilboten in Spanje

Een Belgische vrouw van 43 jaar is zondag om het leven gekomen bij een botsing tussen twee zeilboten in Spanje. Dat meldt La vanguardia op gewag van de Guardia Civil en de marine.

Het ongeval deed zich zondag voor op de maritieme route tussen Ibiza en Formentera, ter hoogte van Castavi. De vrouw was ter plaatse dood omdat de impact van de botsing zo groot was. Een andere opvarende, een 56-jarige Belg, overleefde het wel. Hij is naar de spoeddienst van het ziekenhuis van Formentera gebracht. Andere opvarenden werden aan de haven van La Savina behandeld.