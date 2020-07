Britse toeristen in paniek nu TUI niet meer naar Spanje vliegt en ze in quarantaine moeten: “Ik geraak mijn job kwijt”

Er is paniek ontstaan bij Britse toeristen in Spanje. De Britse overheid heeft beslist dat wie terugkeert van Spanje twee weken in quarantaine moet, en TUI heeft daarop beslist om niet meer naar het land te vliegen vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. De toeristen vrezen dat ze daardoor niet terug zullen geraken, en wie wel terug geraakt vreest de gevolgen van de quarantaine.

Het aantal besmettingen met het coronavirus is de jongste dagen en weken dramatisch de hoogte ingeschoten in Spanje, en dan vooral in de noordelijke regio Catalonië. Bij ons staan die zones als rood aangeduid, en ook in het Verenigd Koninkrijk is dat het geval. Maar daar gaat de overheid nog een flinke stap verder: Britse toeristen die naar Spanje zijn geweest en terugkeren naar huis, moeten vanaf middernacht weer twee weken in quarantaine.

Luchtvaartmaatschappij TUI besliste daarop om geen vluchten meer in te leggen naar het Spaanse vasteland tot 9 augustus. Het probeerde de Britten die nu in Spanje zijn wel gerust te stellen door aan te kondigen dat elke toerist zal teruggehaald worden, maar toch groeit de onrust bij Britten in Spanje. Dat melden zowat alle Britse media.

“De mensen zijn in shock”, zegt Lisa Griffin aan The guardian. Zij runt een bar en een Ierse pub in Benidorm en zag de paniek uitbreken. “Eerst riepen de Britten nog dat het fake news was, maar de realiteit deed dat beeld snel veranderen. Nu vrezen ze dat ze niet meer thuis gaan geraken.” Er vindt nu dan ook een stormloop plaats op vluchten naar het Verenigd Koninkrijk. Naar schatting 600.000 Britten bevinden zich nu in Spanje.

Quarantaine

Het vooruitzicht om twee weken in quarantaine te gaan is ook al niet opbeurend. Dat stelde onder meer Emily Harrison vast, die zondag nog teruggevlogen is naar Londen. “Dit is heel slecht omdat het zo plotseling komt. We hebben niet veel tijd gehad om ons voor te bereiden”, zegt ze bij Reuters. “Daarom is er nu paniek. Wij zouden naar een trouwfeest gaan en hadden plannen om familie en vrienden te bezoeken die we al heel lang niet gezien hadden. Nu moeten we al die plannen annuleren.”

Voor Carolyne Lansell, die van Ibiza naar Madrid zou vliegen voor tien dagen vakantie, is het ook slecht nieuws. “Dit frustreert ons, want we voelen ons veiliger in Spanje dan in het Verenigd Koninkrijk.” Dat beamen andere terugkerende toeristen. “Het is een schande dat ze dit zo uit het niets beslist hebben.”

Jill White is in shock, zegt ze aan PA. “We hebben dit niet zien aankomen, anders waren we nooit naar Spanje gegaan. Nu in lockdown gaan is echt een slecht moment.” Een andere Brit, die liever anoniem blijft, zegt te vrezen voor zijn job. “Ik zou bij een nieuwe werkgever beginnen op 3 augustus. Maar nu ik in quarantaine moet, zal dat niet lukken. Zal ik mijn job dan niet verliezen?”