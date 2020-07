PREMIER LEAGUE. Europese vreugde bij Manchester United en Chelsea, Aston Villa redt zich met één puntje

De slotspeeldag in de Premier League zat vol spanning. Er was nog de strijd om de resterende twee Champions League-tickets, het laatste Europa League-ticket en de degradatie. Uiteindelijk werd het een mooie dag voor Chelsea, Manchester United, Tottenham en Aston Villa.

Manchester United had maar één job: niet verliezen van rechtstreekse concurrent Leicester City. In dat geval was het zeker van een plek bij de eerste vier en het daar bijhorende ticket voor de Champions League. En dat deden de Red Devils in een al bij al saaie partij. Bruno Fernandes leek voor rust te scoren op aangeven van Paul Pogba, maar de goal werd afgekeurd. Na de thee scoorde de Portugees wel, op strafschop. Jesse Lingard maakte er in het slot nog 0-2 van.

Aan de overkant kon Jamie Vardy geen doelpunt toevoegen aan zijn totaal van 23, maar hij kroonde zich wel tot topschutter van de Premier League.

33 - At 33 years of age, Jamie Vardy has become the oldest player the win the Premier League golden boot. Eternal. pic.twitter.com/CKpAbiusWq — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

Leicester-kapitein Jonny Evans kreeg nog rood na een zware tackle op Scott McTominay.

Foto: Pool via REUTERS

United eindigt de competitie zo als derde met 66 punten. Dat zijn er evenveel als Chelsea. De Blues kregen Leander Dendoncker en Wolverhampton over de vloer op Stamford Bridge. Het was wachten tot het slot van de eerste helft voor doelpunten, maar toen vielen er wel meteen twee. Mason Mount scoorde eerst zelf en gaf dan de assist voor de 2-0 van Olivier Giroud. Meteen ook de eindstand in Londen. Het Leicester van Youri Tielemans en Dennis Praet moet zo tevreden zijn met plek vijf (62 punten) en een ticket voor de Europa League.

Net als Tottenham. De Spurs kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Crystal Palace, maar wipten wel over Wolverhampton naar plek zes. Harry Kane scoorde 18de doelpunt van het seizoen. Al kan Dendoncker met zijn Wolves nog wel Europa in als Chelsea de FA Cup wint ten koste van Arsenal. In het andere geval is het laatste ticket voor de Gunners.

Leider Liverpool won met 1-3 op het veld van Newcastle. Divock Origi mocht nog eens starten en beloonde Jürgen Klopp met een doelpunt. Zijn eerste in 235 dagen.

.@DivockOrigi laat de netten na 2⃣3⃣5⃣ dagen eindelijk nog eens trillen! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/66e5RJK84L — Play Sports (@playsports) July 26, 2020

Foto: Pool via REUTERS

Aston Villa redt zich

Onderin was enkel Norwich al zeker van degradatie naar de Championship. Nog drie clubs vochten het op de slotspeeldag uit voor één verlengd verblijf in de Premier League: Aston Villa, Watford en Bournemouth. Het waren uiteindelijk de Villains met onder anderen Ally Samatta (ex-Genk) en Marvelous Nakamba (ex-Cub Brugge) die aan het langste eind trokken na een 1-1-gelijkspel tegen West Ham. Met dank aan een doelpunt van sterspeler Jack Grealish.

Aston Villa, dat op de voorlaatste speeldag verrassend won van Arsenal, eindigt de competitie zo met 35 punten. Dat is er amper eentje meer dan Watford (3-2-nederlaag tegen Arsenal) en Bournemouth (1-3-zege tegen Everton).

OVERZICHT

Kampioen: Liverpool

Champions League: Man City, Man United, Chelsea

Europa League: Leicester, Tottenham, Wolverhampton/Arsenal

Degradatie: Norwich, Bournemouth, Watford