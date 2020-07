Brandweerman sterft bij bestrijden van bosbrand in Portugal

In Portugal is een brandweerman omgekomen in een verkeersongeval bij het bestrijden van en grote bosbrand in het centrum van het land. Vier van zijn collega’s raakten gewond. Dat heeft de civiele bescherming zondag gemeld.

Diogo Dias was lid van de brandweer van de gemeente Proença-a-Nova. Hij overleed bij “een verkeersongeval in het kader van de bestrijding van een brand” in buurgemeente Oleiros, aldus de civiele bescherming.

De bosbrand in Oleiros brak zaterdagavond uit en verspreidde zich ondertussen verder in het disctict Castelo Branco. Zondag zette de brandweer meer dan 700 manschappen en 14 blusvliegtuigen in om de vlammen te bedwingen.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Eduardo Cabrita kan het nog tot dinsdag of woensdag duren voor het vuur geblust is.