Vlaamse papa’s die kindje kregen via Amerikaanse draagmoeder zitten vast in de VS: “We willen zo graag naar huis”

Deinze -

Eerst gingen ze niet op tijd in de VS geraken om de geboorte van hun zoontje mee te maken — corona. En nu dat op het nippertje gelukt is, kunnen ze plots niet meer terug — opnieuw corona. Bart (32) en Olivier (29) uit Deinze schakelden een Amerikaanse draagmoeder in voor hun kinderwens, maar intussen zitten ze er al meer dan twee maanden. “We willen zo graag naar huis. Warre heeft zijn grootouders nog niet eens gezien.”