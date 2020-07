Kleinzoon randt oma aan en slaat haar dood met brandblusser

Een 32-jarige man uit Texas heeft bekend dat hij zijn 71-jarige grootmoeder aangerand en vervolgens doodgeslagen heeft met een brandblusser. Hij is aangehouden en riskeert een zware straf. Dat melden Amerikaanse media.

Zaterdagochtend werd de politie van Dallas opgeroepen voor een gruwelijk tafereel in een woning. De 71-jarige Irish Harrison lag dood in haar slaapkamer en haar kleinzoon Michael Robinson (32) zat in de woonkamer. De dertiger bracht zijn oma een bezoekje, maar dat liep zwaar uit de hand. Eerst randde hij haar aan, waarna hij haar sloeg en stampte op haar hoofd en lichaam. Ten slotte nam hij een brandblusapparaat en sloeg haar daar nog enkele keren mee tot ze dood was.

Wat de aanleiding voor de gruwelijke moord is, is nog niet geweten. Robinson maakte er geen geheim van dat hij haar aangerand en vermoord had en bekende de feiten meteen tijdens zijn verhoor. Hij wordt beschuldigd van moord en riskeert een zeer zware straf.