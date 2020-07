Het is alle hens aan dek: Antwerpen is nu de brandhaard, “maar er zijn overal in het land dergelijke haarden”

In de stad Antwerpen werden op één dag tijd 202 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Blijf daar weg, zegt Marc Van Ranst (KU Leuven). Doe de stad op slot, zegt Dirk Devroey (VUB). De Antwerpenaars moeten zelf al strengere maatregelen volgen. “Maar pas op: er zijn overal in het land dergelijke haarden”, zegt Van Ranst. Het is alle hens aan dek.

“Niemand zal het graag horen, maar we moeten in Antwerpen weer naar een situatie waarbij mensen alleen nog buitenkomen voor voedingsmiddelen of een doktersbezoek. Het is er aan het branden. In andere ...