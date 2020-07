Stevige verstrenging van maatregelen lijkt nu onvermijdelijk: dit mogen we verwachten van de Nationale Veiligheidsraad

De belangrijkste sinds maart, noemt Marc Van Ranst (KU Leuven) de Veiligheidsraad die maandag om 9 uur begint. De viroloog heeft gelijk, want de besmettingscijfers stijgen in bepaalde regio’s onrustwekkend snel. Wat afgelopen donderdag nog onnodig leek, is nu onvermijdelijk: een stevige verstrenging van enkele essentiële maatregelen. Maar wat mogen we verwachten?