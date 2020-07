Ook deze “vergeten” crisis is nog lang niet voorbij: Lampedusa wordt overrompeld, voor de kust van Malta dobberen bootjes

Het aantal vluchtelingen dat de afgelopen maand via bootjes de Middellandse Zee heeft overgestoken en in Italië voet aan wal zette, ligt al vier keer hoger dan in juli 2019. De burgemeester van het Italiaanse eiland Lampedusa wil de noodtoestand afkondigen. Twee bootjes met 140 migranten die op zee in moeilijkheden raakten, kregen zondag geen gehoor toen ze de Italiaanse en Maltese kustwacht om hulp smeekten.

“Kom ons helpen. We zijn aan het sterven. We zitten met 95 mensen op een boot in de Middellandse Zee. We zijn allemaal Eritreeërs.” Via een satelliettelefoon probeerde de groep vluchtelingen in de nacht ...