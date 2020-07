Milo (3) uit Torhout is een rugzakmodel op AliExpress, maar noch hij, noch zijn ouders wisten ervan. Gisteren kwam mama Phaedra plots haar eigen Instagramfoto tegen op de Chinese webwinkel. “Ik heb hier nooit mijn toestemming voor gegeven. Heel vreemd gevoel.”

“Mijn kind schoon kind. Maar plots staat hij op een Made in China-website. Dat was een héél raar gevoel.” Gisteren kreeg Phaedra Tyteca (29) uit Torhout plots een linkje doorgestuurd via haar Instagramprofiel ...