Club Brugge hanteert een zerorisicobeleid voor corona in de aanloop naar de bekerfinale. Een speler van Lille die positief had getest op corona, werd zaterdag de toegang tot het Jan Breydelstadion ontzegd. “We hebben allemaal zelf schrik om het virus te krijgen”, zegt trainer Philippe Clement.

