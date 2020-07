Akkoord met QPR over Osayi-Samuel: Club Brugge moet pijlsnelle flankspeler zelf nog wel over de streep trekken

Club Brugge heeft een akkoord bereikt met Queens Park Rangers over de transfer van Bright Osayi-Samuel (22). Toch is het niet zeker dat de Nigeriaans-Engelse flankspeler voor Club kiest. Hij wachtte gisteren nog op de ontknoping van de Premier League om een keuze te maken.

Pijlsnel, dit seizoen goed voor vijf goals en negen assists en nog een ouderwetse flankspeler met kalk aan de zolen: Club Brugge zet vol in op de 22-jarige Bright Osayi-Samuel om een vermoedelijk vertrek van zijn leeftijdsgenoot Emmanuel Dennis op te vangen. De Engelse tweedeklasser Queens Park Rangers vroeg minstens vijf miljoen euro, maar volgens onze informatie zou Club Brugge voor iets minder dan dat bedrag tot een akkoord zijn gekomen met de Londense club.

Rest de vraag of er ook met de speler zelf een akkoord kan gevonden worden. Een overstap van de Championship – het tweede niveau in Engeland – naar de Belgische competitie is niet evident. Zeker niet voor jonge talenten met een Engels paspoort. Maar Club Brugge heeft enkele aantrekkelijke troeven die het kan uitspelen, met vooral rechtstreekse deelname aan de Champions League maar ook het vorig seizoen in gebruik genomen oefencentrum in Westkapelle. Osayi-Samuel zou alvast onder de indruk zijn van de faciliteiten in het Belfius Basecamp.

Financiële slagkracht

Daarnaast heeft Club Brugge nu ook de financiële slagkracht om zich te meten met ploegen uit de staart van de Premier League. Zelfs een club als Burnley – een vaste waarde in de subtop – vist in dezelfde vijver als de Belgische Champions League-deelnemer. Osayi-Samuel zou ook aan Burnley zijn aangeboden.

Het dossier van de Engelse flankspeler is richtinggevend voor de transfertoekomst van Club Brugge. Vorig seizoen haalde het al Simon Mignolet uit Liverpool weg, een stunt die niet onopgemerkt voorbijging. Als het nu ook jong Engels talent kan aantrekken, maakt blauw-zwart een nieuw statement naar de concurrentie in binnen- én buitenland.