Hendrik Van Crombrugge gelooft nog steeds in het project Anderlecht: “Andere teams die met miljoenen gooien? So be it”

Als u puik presteert op het werk, krijgt u dan opslag? Hendrik Van Crombrugge (27) rekende erop nadat hij vorig seizoen uitblonk bij Anderlecht. Dat hadden Coucke en Verschueren de keeper beloofd, maar het nieuwe bestuur stuurde hem wandelen. Dat was even balen, even dacht hij aan een transfer. Toch draaide Van Crombrugge de knop om en tegen Nantes hield hij de nul.

Jürgen Geril