Anderlecht strikt Tessa Wullaert: paars-wit wil sterspeelster deze week voorstellen

Anderlecht gaat de transfer van het jaar doen. Toch in het vrouwenvoetbal. Als alles volgens plan verloopt stelt paars-wit deze week Tessa Wullaert (27) voor. De kapitein van de Red Flames en drievoudige Gouden Schoen komt transfervrij over van Manchester City.

Wat de terugkeer van Vincent Kompany was voor het mannenvoetbal, is de comeback van Tessa Wullaert voor het vrouwenvoetbal. De leading lady, de aanvoerster van de nationale ploeg komt opnieuw in ons land voetballen, bij Anderlecht. Dat vergroot het aanzien van de competitie.

Wie het palmares van Wullaert bekijkt, beseft: geen Belgische voetbalster won meer prijzen dan zij. Een Belgische titel, twee Belgische bekers, een Duitse titel, twee Duitse bekers, een Champions League-finale en twee Engelse cups. En dat zijn alleen maar de collectieve trofeeën. In haar kast staan ook veel individuele onderscheidingen: gouden schoenen, topschutterstitels… Vooral bij Wolfsburg maakte de West-Vlaamse de afgelopen jaren indruk, bij Man City liep het meer met ups en downs.

Daarom verlengde Wullaert haar aflopend contract in Manchester niet. Er was interesse van Atletico en PSV, maar na vijf jaar in het buitenland voelde de spits dat het tijd was om (even?) terug te keren naar België. Tijdens de coronacrisis spendeerde ze tijd met haar vriend en haar familie en dat voelde goed. Dit was een grote troef die Anderlecht kon uitspelen.

Bij RSCA moet Wullaert financieel uiteraard inleveren en de Belgische competitie is minder hoog aangeschreven, maar het privé-leven speelt ook mee. Bovendien zit het vrouwenvoetbal bij ons in de lift. Dit jaar brengt Eleven Sports ook vrouwenmatchen op de buis. Anderlecht is ook geen klein ploegje meer. De Brusselaars zijn al drie jaar op rij kampioen en treden aan in de Champions League. Paars-wit haalde bij AA Gent ook al Red Flames Kassandra Missipo en Amber Maximus weg en begint met torenhoge ambities. Anderlecht moet en zal de vaandeldrager van het Belgische vrouwenvoetbal worden voor lange tijd.

Dinsdag presentatie?

Tessa Wullaert pas perfect in dat plaatje. In het Astridpark - waar ze in het seizoen 2012-2013 al speelde - wordt de West-Vlaamse het grote uithangbord en tegelijkertijd kan ze belangrijk blijven voor de Red Flames. Als aanvoerster van de nationale ploeg wil ze nog schitteren op grote tornooien. De Anderlecht-vrouwen begonnen vorige week al aan de voorbereiding en eind augustus start de competitie. Bedoeling is dat Tessa Wullaert, die al testen aflegde, snel aansluit. Dinsdag zou er een presentatie gepland staan.