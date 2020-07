Hier zitten tussen koe en kaas maar enkele tientallen meters: “Korter kan de keten niet zijn”

Gent / Oostakker -

Het is een idyllisch moment. Terwijl ik aan een ijsje lik in het winkeltje op het erf van De Gentse Zuivelhoeve, zie ik vanuit mijn ooghoeken de koeien grazen die de dag voordien de melk hebben gegeven om dit crèmeke te kunnen maken. ‘Vers van het erf’ is hier absoluut geen holle slogan.