Frank Lampard geeft uitsluitsel: Pedro verlaat Chelsea

Chelsea-coach Frank Lampard heeft zondag bekendgemaakt dat de Spaanse spits Pedro zijn laatste competitiewedstrijd voor de Blues heeft gespeeld, de met 2-0 gewonnen match tegen Wolverhampton.

“Pedro speelde zijn laatste Premier League-wedstrijd voor de club, maar wat hij heeft gedaan voor Chelsea was heel bijzonder”, vertelde Lampard op de persconferentie.

Pedro, die dinsdag zijn 33e verjaardag viert, kwam in de 85e minuut op het veld voor zijn 137e en laatste competitiewedstrijd met Chelsea, dat hem in 2015 overnam van FC Barcelona. De Spaanse international (65 caps), wereldkampioen in 2010 en Europees kampioen in 2012, is einde contract bij de Blues en trekt naar alle waarschijnlijkheid naar AS Roma. Dit seizoen speelde hij slechts 11 wedstrijden en wist hij maar een keer te scoren.

Voor Chelsea maakte Pedro 43 doelpunten in alle competities. Met de Londense club veroverde hij de Engelse landstitel in 2017, de FA Cup in 2018 en de Europa League in 2019.

De Spanjaard krijgt aanstaande zaterdag nog de mogelijkheid om de Chelsea-kleuren te dragen in de finale van de FA Cup tegen Arsenal. Op 8 augustus staat ook nog de return van de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München op het programma. Bayern won de heenmatch in Londen met 0-3.

Dankzij de overwinning tegen de Wolves eindigde Chelsea op de vierde plaats in de Premier League en speelt het volgend seizoen in de Champions League.