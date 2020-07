Australische politie waarschuwt voor valse ontvoeringen van Chinese studenten

De Australische politie waarschuwt voor een vreemde vorm van fraude met vooral Chinese studenten als doelwit. Die studenten worden gedwongen te doen alsof ze ontvoerd zijn om zo geld van hun familie in China af te troggelen. Dit jaar zijn al minstens acht van dergelijke valse ontvoeringen gemeld, zo zei de politie van New South Wales op de zender SBS.

De fraude loopt als volgt. Een Chinese student krijgt een telefoontje van iemand die beweert van de Chinese overheid te zijn. De student krijgt te horen dat hij riskeert opgepakt te worden in China. Om dat te voorkomen moet de student geld overschrijven, of moet hij zijn eigen ontvoering in scène zetten en daarbij geld vragen aan zijn familie in China. Die familie moet dan een bepaalde som betalen voor de vrijlating van de student.

De politie schat dat de mensen achter de ontvoeringsfraude intussen 3,2 miljoen Australische dollar (zo’n 2 miljoen euro) hebben afgeperst. Eén familie heeft 2 miljoen Australische dollar (1,2 miljoen euro) betaald in de veronderstelling dat hun dochter was ontvoerd.

Volgens de politie is het aantal ‘virtuele’ ontvoeringen de voorbije tien jaar sterk gestegen. Volgens de politie viseren de fraudeurs vooral de Chinees-Australische gemeenschap.